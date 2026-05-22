福岡県議会が、議会棟での取材活動を制限する方向で取材ルールを調整していることが分かりました。議会事務局によりますと、新たな取材ルール案では、議会棟での取材は、取材する議員の承諾を前日までに得ることや、撮影・録音をする場合は事前に議会事務局の承諾を得ることなどを求めています。ルールに従わずに議会活動を妨げた場合は、退去を促す可能性があるとしています。議会事務局によりますと、議員の海