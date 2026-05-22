日本人初となる５大会連続５度目のＷ杯選出となったＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）の報告動画が話題を呼んでいる。２２日までに長友のマネジャー公式インスタグラムが更新され、「長友佑都がＴｉｋＴｏｋアカウントを開設しました！フォローお願い致します！」と報告。動画では、妻で女優の平愛梨や子どもとの掛け合いが披露され、長友が「若い人が見てるあれでしょ絶対需要ないやろ誰が見んの４０のおっさんのＴｉｋＴｏｋ」