俳優の高橋克典が21日、オフィシャルブログを更新。女優でタレントの野呂佳代とのラジオオフショットとともに、野呂が出演しているカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『銀河の一票』（月曜よる10時）について言及した。 『銀河の一票』は、女優の黒木華が主演を務め、野呂がバディ役を演じる。政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が偶然出会った政治素人のスナックマ