“あのコーチ”がにわかにクローズアップされている。【もっと読む】田中将大が楽天を去った本当の理由…退団から巨人移籍までに俺とした“3度の電話”の中身巨人の田中将大（37）が21日のヤクルト戦に中11日で先発。今季最短の4回3失点で降板し、2敗目を喫したが、今季はここまで7試合で3勝2敗、防御率2.72とまずまずの成績で、チームに貢献している。かつて2度の開幕投手を務めたエースの戸郷翔征（26）も、19日に今季初勝