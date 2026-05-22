イオンタウンユーカリが丘周辺の八千代バイパス。 船橋の「国道296号」で新たな拡幅事業 千葉県内の東西軸「国道296号」の路線図。 「国道296号」は、千葉県の船橋市～八千代市～佐倉市方面を結ぶ主要道路だ。地域の重要な幹線ルートでありながら、現道の多くは旧来型の狭い2車線道路となっており、信号交差点も連続。交通需要に対して道路容量が不足しており、慢性的な渋滞が発生している。ドライバ