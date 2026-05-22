ウレタンがガッツリ剥がれているこんにちは。イラストレーター兼ライターの遠藤イヅルです。所有中の1985（昭和60）年式『日産サニーカリフォルニア』の『再生』と『快適化』のレポート連載第15回は『ステアリングホイール』について取り上げます。【画像】レポート中の『B11型日産サニーカリフォルニア』、ステアリングのアレやコレ！全9枚この連載では、わがサニーカリフォルニアの内装劣化への対応を、第2回の『シート編』、