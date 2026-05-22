コンラッド大阪では、2026年5月29日（金）～9月13日（日）の期間、金・土・日・祝限定で、世界のSNSで話題のスイーツをシェフが厳選した「Craft Your FREAK SHAKES」ワールドヒット・スイーツビュッフェを開催します。オーストラリア発の「フリークシェイク」を自分好みに仕上げる体験はカラフルな世界観に心が躍ります。各国のトレンドスイーツを味わいながら、まるで世界を旅している