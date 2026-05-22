鈴木憲和農相は22日の閣議後記者会見で、中東情勢の悪化に伴うナフサ不足により食品包装容器の変更が相次いでいるため、27日に食品メーカーや小売り、外食の業界団体と意見交換の会合を開くと明らかにした。ナフサ由来の化学製品の需給見通しを伝え、業界団体から調達状況を聞き取る。鈴木氏は「情報共有を図り、解決できることは対応する」と説明した。コメ袋や苗木のコンテナ、植物油の容器など30項目は「全体として供給に問