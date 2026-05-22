東京都新宿区で金塊を強奪する目的で凶器を準備したとして男2人が現行犯逮捕された事件で、警視庁は22日、強盗予備の疑いで、住所職業不詳渥美幸弘容疑者（26）と自称16歳の少年2人、17歳の少年1人の計4人を新たに逮捕した。この事件の逮捕者は計6人になった。現場には当時8人がいたといい、警視庁は逃走した残り2人の行方を追っている。逮捕容疑は共謀し、21日午前、新宿区の貴金属買い取り業者の近くで、金塊を奪う目的で