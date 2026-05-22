中東情勢の緊迫化で、食品業界でインクの使用量を抑える動きなどが広がるなか、農水省は業界団体などとの「情報交換会」を設置すると明らかにしました。食品業界ではパッケージを白黒にしたりイラストを減らしたりするなど、石油由来の資材の使用量を抑える動きが広がっています。こうしたなか、鈴木農水大臣は食品・流通・外食などの業界団体と「情報交換会」を設置すると発表しました。鈴木農水大臣「きめ細かに情報共有を図って