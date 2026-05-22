生後1カ月の息子の瞳をアップで撮ったら、そこに映り込んでいたのは寝不足で髪もボサボサの自分の姿だった――。 母親が「バケモノが映り込んでいた」と自虐気味にThreadsに投稿したところ、「バケモノなんかじゃない」「どんな姿でも赤ちゃんには大好きなママ」と反響が広がりました。【写真】わが子の瞳に映った“バケモノ”は…投稿したのは、2児の母である中島 おざわ 真理さん（@mari.nakajima0423）。写真を撮ったのは、現在