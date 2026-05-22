小学生男子が落とした定期入れを、AirTagの位置情報を頼りに探しに行くと、無人の派出所に「おとしものです」と子どものような筆跡で書かれたメモが添えられて置かれていました。誰かが拾って届けてくれていたようです。少年の母親がこの体験をXに投稿したところ、「日本ならではですね」「心がホッコリとしました」といった声が寄せられ、4.5万件以上のいいねを集めました。 【写真】最初は大慌てしたけれど…投稿したのは小