「新たなヴォクシー」登場に反響あり！トヨタのミドルサイズミニバン「ヴォクシー」が、2026年5月6日に一部改良を受けました。4代目となる現行モデルの登場から5年目を迎え、カーボンニュートラル社会への貢献を見据えたパワートレインの再編をはじめ、内外装の質感向上や装備の充実など、多岐にわたる変更が行われています。【画像】これが「改良版ヴォクシー」です！ 画像を見る（24枚）現行ヴォクシーのボディサイズは全