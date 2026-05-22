5月23日（土）夜6時30分からは、土曜ゴールデン「あさこ・梨乃の5万円旅24」【福島縦断！絶景＆うまい酒に乾杯SP】を放送！【動画】「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」最新回今回は、福島・いわき市にある「アクアマリンパーク」からスタート！ バスと鉄道を乗り継ぎ、翌日17時までに、飯坂温泉にある「摺上川（すりかみがわ）ダム」を目指す。道中には…▼いわき名物・メヒカリ＆ウニ貝焼きにテンション爆上がりのお清め！