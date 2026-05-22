5月24日（日）夜6時30分からは「世界の給与明細〜日本と比べてどうなの？〜」（MC：藤本美貴）を放送。【動画】14歳が1日8万円稼ぐ衝撃㊙バイト「世界の給与明細〜日本と比べてどうなの？〜」誰もが気になる“他人の給与明細”を世界中で調査！ 日本と世界のお金事情を比べることで、その国独自の文化や今が見えてくる新感覚のお金バラエティーだ。「テレ東プラス」は、さまざまな国で果敢にロケに挑む「給料調査員」の丸山