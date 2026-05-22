きょうの山形県内は雨の降っている所が多くなっています。また、風も吹いていて、庄内町狩川ではけさ最大瞬間風速２３．７メートルを記録しました。 【写真を見る】真夏日から一転…庄内で最大瞬間風速23.7メートル雨風で気温低下山形は最高気温14度予想（山形） 山形地方気象台によりますと低気圧の影響で県内は、雨の所が多くなっています。 午前１０時の気温は米沢で１２．６度、鶴岡で１２．４度、酒田市で