部活動の遠征方法について、山形県が県内の高校に調査を行ったところ、県立私立共にレンタカーのマイクロバスを保護者、教員、関係者以外が運転していたケースは確認されなかったことがわかりました。 【写真を見る】【動画】関係者以外が運転するレンタカーのマイクロバスでの移動は確認されず磐越道21人死傷バス事故受け、GW中の遠征移動手段を調査（山形） 吉村知事「県立私立共にレンタカーのマイ