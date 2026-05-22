オレオレ詐欺やニセ警察詐欺など、特殊詐欺による山形県内での被害額が、先月末時点で４億円を超え、去年の同じ時期に比べ倍増していることがわかりました。 県警によりますと、今年、先月末時点で県内で確認された特殊詐欺の被害額は４億２４９４万円にのぼります。去年の同じ時期に比べ倍増しています。 特殊詐欺の種類別では、最も多いのがＳＮＳで、接触後、投資を勧めて金を振り込ませるＳＮＳ型投資詐欺で１億４１９７万円