これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内全域にカミナリ注意報、上越に濃霧注意報、中越と佐渡に大雨注意報、下越と佐渡に強風注意報、佐渡に波浪注意報が発表されています。 ◆22日(金)これからの天気 昼過ぎまで雨が降り、カミナリを伴うところもあるでしょう。夕方以降は、雲が多めながらも少しずつ天気は回復してきそうです。佐渡市では、東の風が強めに吹くでしょう。 降水確率は、午後6時にかけ