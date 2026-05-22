21日、柏崎市を流れる川があふれ、付近の住宅などに床下浸水の被害が出ました。川の水門を閉じたことが原因だとして、県と柏崎市が詳しく調べています。 県によりますと21日午前7時ごろ、「柏崎市内の源太川があふれている」と柏崎市に連絡がありました。源太川が鵜川に合流する地点の水門を市職員が開いたところ約2時間後に浸水は解消しましたが、これまでに住宅1棟と車庫1棟に床下浸水の被害が確認されています。 水門