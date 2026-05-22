【連続写真】チーピンとは無縁！ わずかにインから入るマキロイのインパクト最新の高MOIヘッドはミスヒットに強く、たとえ芯を外してもインパクト時にフェースが真っすぐに向いてさえいれば、ボールは真っすぐ飛び出す。「真っすぐ出ても、その後に左右に曲がるようなら軌道が間違っています」とショットメーカー片岡大育は語る。チーピン持ちはカット打ちを試してほしいという。◇◇◇最新の高MOIヘッドは打球が曲がりづらく