＜ブリヂストンレディス 2日目◇22日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞午前11時18分に降雨によるコースコンディション不良のため第2ラウンドの競技が中断した。午前組の選手たちがプレーをしていたが、一時クラブハウスに引きあげている。【ライブフォト】バンカーが水浸し…早朝、雷雲接近のため2時間30分遅れの午前9時30分にスタートした一日は、その後も断続的に雨が降り続けていた。現