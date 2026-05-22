動物愛護団体代表の女が、犬の死がいやフンなどが放置された劣悪な環境で犬や猫を飼育し、虐待したとして逮捕されました。警視庁によりますと、丸ノ内留実容疑者は先月、東京・品川区の自宅で、犬の死がいやフンを放置した劣悪な環境で犬29匹と猫10匹を飼育したうえ、病気やケガの治療をしないことで、虐待をした疑いが持たれています。丸ノ内容疑者は動物愛護団体の代表で、多くの犬や猫を飼育していましたが、自宅には犬や猫の死