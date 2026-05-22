消防隊員2人が死亡した道頓堀の火災事故を受けて新設された大阪市消防局の「安全統括隊」の発隊式が行われました。 大阪市消防局の「安全統括隊」の発隊式では、冒頭、殉職した2人の隊員に黙祷が捧げられました。 消防局では去年8月、道頓堀にあるビル2棟が焼けた火災で消火活動にあたっていた隊員2人が死亡しました。 この事故を受けて大阪市消防局は、安全管理体制の強化と再発防止策として「安全統括隊」を新たに設