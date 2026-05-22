熊本市中心部に新たな宿泊施設が完成し、開業を前に関係者向けの内覧会が開かれました。 【写真を見る】大画面プロジェクターで「非日常」を外国人向けに畳敷きも熊本市に新たな宿泊施設6月オープン予定 熊本市中央区上鍛冶屋町に完成した宿泊施設「TOMARU．KUMAMOTO」。4階建ての建物には、1部屋最大6人まで宿泊可能で、客室数は全14室です。 健軍エリアの1号店に続き、６月の開業を予定しています。 長期