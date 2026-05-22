ヤクルトは２２日、モンテル（日隈モンテル）外野手と支配下選手契約を結んだと発表した。背番号は「９０」に決まった。モンテルは球団を通じて「ここがゴールではなく、やっとスタートラインに立てたという気持ちです、支配下契約に満足せず、１軍の舞台でチームの勝利に貢献できる選手を目指して頑張ります」とコメントした。モンテルは金光大阪からＯＢＣ高島−琉球ブルーオーシャンズ-四国ＩＬｐ徳島をへて２２年度育