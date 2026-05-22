九州産交バスは、運転手不足を理由に6月から「土曜ダイヤ」を減便します。 九州産交バスによりますと、減便するのは熊本都市圏を走る一般路線バスの「土曜ダイヤ」で、全体の16.3%にあたる138便です。高速バスや空港リムジンバスのダイヤの変更はないということです。 減便は最長で9月まで 今回の減便は運転手不足によるもので、減便期間は最長で9月まで続く見通しです。 利用者の利便性を維持するため、平日と日曜・祝日は今