フジテレビの倉田大誠アナウンサーが２２日、フジテレビ系「ノンストップ！」で、視聴者からの「既婚者だと思っていた」というＸに「１人です」と改めて訴えた。この日は「おひとりさまのホンネ」と題し、俳優の中村俊介、佐藤仁美がゲスト。さらに独身の倉田アナも参戦した。倉田アナはパートナーと暮らすことについて「１００％はないが、すりあわせる時間がちょっともうできなくなっているなって…。なんか言って、言われ