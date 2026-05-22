記者会見する牧野復興相＝22日午前、復興庁復興庁は22日、東京電力福島第1原発事故により避難している住民の帰還促進を支える「福島復興浜通りセンター」（福島県双葉町）を、24日に開所すると発表した。帰還希望者の生活圏を国が除染する「特定帰還居住区域」を住民らが利用する際のサポートなどを担う。福島復興局（福島市）の一部署で、浪江、富岡両町の2支所を統合して新設した。職員は約40人。復興局副局長をトップとして