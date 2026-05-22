女優綾瀬はるか（４１）が２１日に東京都内で行われたマツダの新型「ＭＡＺＤＡＣＸ-５」の発表会に出席した際のコーデが話題になってる。マツダ創業の地と同郷の広島出身で、ブランドアンバサダーに就任。今回は前髪をおろし、白の半袖シャツに黒のロングスカート姿。ＣＭから飛び出してきたような透明感が際立っていた。ネットでも話題となり「マツダ車で良かったと思えた瞬間」「テンション爆上がり」「美しい」「同じ