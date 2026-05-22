わが国有数の港町として古来、多彩な文化が花開いてきた神戸。100件の収蔵品でその魅力をひもとく特別展「神戸百華―コレクションが開く神戸の魅力」が神戸市立博物館（神戸市中央区）で開かれている。知っているようで知らない、神戸の歴史や文化、人々の営みについて、新たな視点でたどる試みだ。会期は6月14日（日）まで。神戸市立博物館（神戸市中央区）展示は、全6章で構成。最大の目玉は、初公開の「神戸海軍操練所」の