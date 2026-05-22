魁力屋は5月27日、「KAIRIKI冷やし中華」(並1,188円、味玉抜1,056円)を京都北白川ラーメン魁力屋(一部店舗を除く)で発売する。「KAIRIKI冷やし中華」(並1,188円、味玉抜1,056円)同商品は、醤油かえしをベースに、旨みと酸味を効かせた特製ダレを合わせた冷やし中華。特製ダレはこの商品のためだけに開発したオリジナル。どこか懐かしさを感じる味わいながらも、ガツンと食べ応えのある一杯に仕上げたという。麺には中太ちぢれ麺を