by Ninaギザの大ピラミッドは紀元前2500年頃に作られたとされる巨大建造物であり、1個あたり2トンを超える石材が230万個も使われています。新たな研究では、ギザの大ピラミッドがたびたび地震に見舞われつつも、4000年以上にわたりほぼ完全な姿を保ってきた理由について明らかになりました。Architectural and geotechnical aspects affecting earthquake resilience for the antique Egyptian Khufu pyramid | Scientific Reports