タレント・ほしのあき（４９）が、美容施術を受ける姿などを公開した。２２日までに自身のインスタグラムを更新し、「撮影帰りの顔が好きセルフメイクがぜーんぜん上達しないアラフィフ」とほほえむアップの写真を載せたほしの。続けて「ＢＢＬレーザーで老化遺伝子を抑えて、若返り細胞を活性化中」と、あおむけで治療を受ける様子を公開している。さらに、頬づえをついた自撮りをアップし、「ＣＨＡＮＥＬのフレームにＵ