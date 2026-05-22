◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝５月２２日、栗東トレセン史上１８頭目となる春の牝馬２冠を狙うスターアニス（牝３歳、栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）はＣＷコースを４ハロン７７秒７とゆったり走り、最終調整を終えた。高野調教師は「変わりなく順調で、ひと安心です」と切り出すと、「カイバ食いがむっちゃ良かったです」と笑みを浮かべた。普段からガツガツと食べるタイプ