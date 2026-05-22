東京午前のドル円は１５９．１２円付近までやや強含んだが、動意は限定的。４月の国内消費者物価指数（ＣＰＩ）の伸びが鈍化したことはあまり材料視されておらず、模様眺めムードが強い。戦闘終結やホルムズ海峡の解放に向けて、米国がイランに新たな提案を実施し、イランはこの内容を確認しているものの、今のところイランに反応は見られず、売買手控えムードが強い。週明け２５日のニューヨーク市場が