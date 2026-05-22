レゲエグループ「湘南乃風」の公式サイトが２２日に更新され、メンバーのＳＨＯＣＫＥＹＥが「右膝半月板損傷」と診断されたと公表した。活動は継続するが、当面の間は「動きを一部制限したかたちでパフォーマンス」するという。ＳＨＯＣＫＥＹＥ本人も自身のインスタグラムで報告した。公式サイトでは「湘南乃風ＳＨＯＣＫＥＹＥに関するご報告」と題し、所属事務所の「株式会社テレビ朝日ミュージック」と所属レーベ