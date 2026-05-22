右鎖骨骨折から日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）での復帰を目指す岩田康誠騎手＝栗東・フリー＝が前日に続き、５月２２日も栗東トレセンを訪れた。この日は調教スタンドに出向き、この日は息子の望来騎手＝栗東・フリー＝が騎乗したダービーでコンビを組むアスクエジンバラ（牡３歳、栗東・福永祐一騎手、父リオンディーズ）の調教などを見守った。「日に日に痛みはなくなっている。今週乗る