◆陸上関東学生対校選手権第２日（２２日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）男子２部１５００メートル決勝が行われ、立大の青木龍翔（４年）が３分５６秒８０で３連覇を果たした。レースはスローペースで進み、残り１周で青学大の榲山一颯（すぎやま・いぶき、２年）がスパート。青木は余裕を持って対応し、残り２００メートルで先頭に立ち、勝ちきった。残り４００メートルを約５５秒で走った青木は「風も強かったので、勝