■これまでのあらすじ「母のようになりたくない」という雪乃。そう思えば思うほど似てくる気がして、雪乃は追い詰められていた。そのことに気づいていながら、恵斗は向き合おうとしなかった。ひと晩ひとりで考えた恵斗は、やっぱり雪乃を許せないと伝えるが…？【雪乃 Side Story】恵斗に本音を聞かれ、私は思っていることを口にしてもいいものかと悩みました。だって、私は何かを望んではいけない人生だったから。裏切られるくら