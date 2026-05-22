お笑いコンビ・天才ピアニストが、兵庫の神戸ハーバーランドumie（ウミエ）で出会った人々に、買ってよかったモノ＝“ベストバイ”を調査しました。海のそばにあるumieは、ファッション、グルメなど200店舗以上が軒を連ねるショッピングモールで、ペット同伴エリアもあり、いつも多くの人々で賑わっています。 天才ピアニストが最初に声をかけたのは、高校の同級生で現在は同じ職場で働く仲良しの男性たち