学校法人、学校の責任は極めて重大――。沖縄県名護市辺野古沖で小型船２隻が転覆し、同志社国際高校（京都府京田辺市）の女子生徒ら２人が死亡した事故で、文部科学省は２２日に調査結果を公表し、学校側の校外活動での安全管理が不足していると厳しく指摘した。学校側の責任について言及されたことに、保護者からは「反省してほしい」との声が上がった。「学校法人としての管理体制や、学校としての適切な意思決定を行うため