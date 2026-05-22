アメリカのトランプ大統領はイランの高濃縮ウラン保有について、認めない姿勢を改めて強調しました。一方、イランの最高指導者モジタバ師はウランを国外に移送すべきではないと指示したということです。【映像】トランプ氏「イランに渡すつもりはない」トランプ大統領「我々は高濃縮ウランを手に入れる。手に入れるつもりだ。我々には必要ないし、欲しくもない。手に入れたらおそらく破壊するだろうが、イランに渡すつもりはない