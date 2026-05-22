サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）の#9が、21日午後9時からLeminoにて無料配信された。慶応大学に通う練習生・熊部拓斗（K.TAKUTO）の徹底対策に反響が寄せられている。【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生同話では、番組のために書き下ろされた5つのオリジナル曲を各グループ