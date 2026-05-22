26歳差婚で話題になった、4児の母でモデルの菊池瑠々（31）が、キャバクラ勤務明けの子育ての様子を公開した。【映像】菊池瑠々、26歳年上の夫との夫婦ショット2015年、20歳のときに、46歳のIT企業の社長と結婚し、現在、9歳、7歳、6歳、3歳の4人の子どもを育てている菊池。これまでInstagramで、夫婦デートや、家族でディズニーランドを楽しむ様子など、日常を発信してきた。「この度、菊池瑠々、VENET TOKYO ROPPONGI で働