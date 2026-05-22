外務省は22日、茂木敏充外相が25〜27日の日程でインドの首都ニューデリーを訪問し日本、米国、オーストラリア、インドの4カ国協力枠組み「クアッド」の外相会合に出席すると発表した。海洋進出や経済的威圧を強める中国を念頭に「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向けた協力の推進を確認したい考え。ルビオ米国務長官らとの2国間会談も調整する。クアッド会合では、4カ国協力の進展や方針を盛り込んだ成果文書の作成を目