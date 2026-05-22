将棋の第74期王座戦挑戦者決定トーナメント1回戦が5月22日、東京・将棋会館で行われ、木村一基九段（52）と千田翔太八段（32）が現在対局中だ。ベスト8進出をかけた注目の一戦は、振り駒で木村九段の先手番に決定。戦型は矢倉の出だしとなった。【映像】木村九段VS千田八段 注目の一戦伊藤匠王座（叡王、23）への挑戦権を争う決勝トーナメントが進行中。1回戦では、2回の王座挑戦経験を持つ木村九段と千田八段の激突となった。