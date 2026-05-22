【【デジタル限定】鈴木萌花写真集「SHE IS HERE」】 5月27日発売 価格：1,650円 【拡大画像へ】 集英社は、デジタル写真集「鈴木萌花写真集『SHE IS HERE』」を5月27日に発売する。価格は1,650円。5月22日より予約受付が開始された。 本書は、今年3月にグループアイドルとしての活動を終え、ひとりのタレントとして歩み始めた鈴木萌花さんの写真集。「リスタート