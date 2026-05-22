2004年に開催された第2回日朝首脳会談から5月22日で22年となります。22年前に行われた2度目の日朝首脳会談は、蓮池薫さん、曽我ひとみさんなど家族の帰国につながりました。その後、日本と北朝鮮による首脳会談は開催されておらず、横田めぐみさんの帰国もいまだ果たせていません。拉致被害者、横田めぐみさんらの帰国が果たせない中、21日、母・早紀江さんが今の心境を語りました。母・早紀江さん「早くめぐみちゃんが帰ってきて