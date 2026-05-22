かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む番組『かまいガチ』。5月20日（水）の同番組では、注文したビールをきっかけに三四郎・小宮がピンチに陥る場面があった。【映像】メロい芸人ランキング第2位の芸人が先輩を告発？“アルハラ”に「今のは強要罪」今回は、3人で食べまくり合計で5キロ増を目指す人気企画「第10回 ちょうど5キロ太るねん」。濱家・小宮浩信（三四郎）・こたけ正義感の濱家